Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что после уничтожения в Днепре 143 пунктов приема металлолома в городе перестали воровать коммунальное имущество. Филатов: Коммунальное имущество брать боятся. Знают, что если поймаем, то переломаем руки Фото: Borys Filatov / Facebook "За месяц операции "Дамоклов меч" уничтожено 143 пункта приема металлолома. Подчеркиваю – "уничтожено", а не "закрыто". То есть в буквальном смысле по ним проехались бульдозером. По вчерашней полицейской статистике, хищения металла по городу упали в шесть раз. И, кстати, тырят теперь в основном у граждан и несчастного "Укртелекома". Коммунальное имущество брать боятся. Знают, что если поймаем, то переломаем руки", – написал он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1669108976504326&id=100002157183088 22 февраля Филатов заявил, что принял решение перенять израильский опыт сноса домов террористов, применив его по отношению к пунктам приема металла."Да. Это – самоуправство. Но вы попробуйте меня посадить", – заявил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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