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|Филатов: Хищения металла в Днепре упали в шесть раз. Тырят теперь в основном у граждан и несчастного "Укртелекома"
|24.03.2018 09:34
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22 февраля Филатов заявил, что принял решение перенять израильский опыт сноса домов террористов, применив его по отношению к пунктам приема металла."Да. Это – самоуправство. Но вы попробуйте меня посадить", – заявил он.
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