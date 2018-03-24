Сводка Новостей
- Фейгин: Сестра Шария в Москве. Теперь на него есть заявление по статье "Развратные действия" в Следком РФ
- Смехова о россиянах: Рабская психология еще жива
- Пионтковский: Все определится в ближайшие шесть месяцев. Запад может подорвать основы путинской системы
- Сутки в АТО: три обстрелы, боевики применили минометы
- КНДР проведет переговоры на высоком уровне с Южной Кореей 29 марта
|Полицейский, предложивший обменять себя на заложников в супермаркете во Франции, скончался в больнице
|24.03.2018 09:50
|
Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.Mort pour la patrie.Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 марта 2018 г.
По данным Le Monde, Бельтрам умер в больнице от полученных ранений. Ему было 45 лет.23 марта 26-летний Редуан Лакдим вошел в супермаркет в коммуне Треб около 11.15 по местному времени (12.15 по Киеву) и захватил заложников. По словам свидетелей, мужчина заявил, что является боевиком ИГИЛ.Злоумышленник потребовал освободить Салаха Абдеслама, который, по данным следствия, является одним из организаторов терактов в Париже в ноябре 2015 года.Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в результате нападения с захватом заложников во французском Требе три человека погибли, еще 16 были ранены. Макрон назвал произошедшее террористической атакой. Французский президент также рассказал об офицере полиции, который попросил обменять себя на других заложников. 23 марта французские правоохранители убили злоумышленника. Редуан Лакдим был известен полиции за мелкие преступления, в частности, связанные с наркотиками. ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт.
Поделитесь статьей с друзьями