В Ryanair считают, что в России высокий уровень коррупции

"Ну что же, Украина наконец получила самую большую и самую дешевую по стоимости билетов авиакомпанию Европы! Более того, у нас теперь настоящие друзья в Ирландии, не хуже украинских спецов разбираются в перепитиях украинского doing business and politics. И поддерживают и любят Украину не только до глубины своего кармана" , - пишет министр в Facebook.

Владимира Омеляна также порадовала фраза руководства Ryanair, что "в Россию мы не пойдем, там коррупция".

"Так недавно говорили и о нас. Мы меняем эти шаблоны!" , - добавляет Омелян.