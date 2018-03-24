В ходе встречи 29 марта КНДР и Южная Корея намерены определить дату и место проведения межкорейского саммита, который должен пройти в конце апреля. С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет Фото: EPA В ходе данной встречи стороны намерены определить дату и место проведения межкорейского саммита, который должен пройти в конце апреля.Предварительные переговоры состоятся в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями.Северокорейскую делегацию возглавит председатель комитета КНДР по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон, южнокорейскую – министр объединения Чо Мен Ген. 5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей. 18 марта министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва сообщила, что Сеул на переговорах с Пхеньяном просил "четко" сказать о своей приверженности денуклеаризации, и Ким Чен Ын "фактически" согласился с этим.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон передал президенту США Дональду Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский лидер согласился провести такие переговоры до мая. 9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном. В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна. По словам Трампа, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США и страны ООН неоднократно расширяли санкции против КНДР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта кндр южной переговоры чен Теги: мир