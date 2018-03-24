В ходе встречи 29 марта КНДР и Южная Корея намерены определить дату
и место проведения межкорейского саммита, который должен пройти в
конце апреля. С 2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет Фото: EPA В ходе данной встречи стороны
намерены определить дату и место проведения межкорейского саммита,
который должен пройти в конце апреля.Предварительные переговоры
состоятся в демилитаризованной зоне между Южной и Северной
Кореями.Северокорейскую делегацию возглавит председатель комитета
КНДР по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон, южнокорейскую –
министр объединения Чо Мен Ген. 5–7 марта 2018 года делегация
Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с лидером КНДР Ким
Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на
Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной
Кореей. 18 марта министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва
сообщила, что Сеул на переговорах с Пхеньяном просил "четко"
сказать о своей приверженности денуклеаризации, и Ким Чен Ын
"фактически" согласился с этим.8 марта советник по национальной
безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон передал президенту США
Дональду Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в
ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский
лидер согласился провести такие переговоры до мая. 9 марта
Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с
Ким Чен Ыном. В этот день в Белом доме уточнили, что встреча
президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения
ряда обещаний со стороны Пхеньяна. По словам Трампа,
в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до
переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. США и страны ООН
неоднократно расширяли санкции против КНДР.
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