Если страны Запада в ближайшее время не решатся на конфискацию активов российских чиновников, президент России Владимир Путин может развязать ядерную войну, считает российский политолог Андрей Пионтковский. Пионтковский: Путин не готов сегодня еще нажать ядерную кнопку, но вся тенденция идет в эту сторону Фото: wikipedia.org Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире Sotnik.TV."Если бы задача была ликвидировать бывшего полковника Скрипаля, ну там тысяча способов существовали, которые никогда бы не привели следствие к российской власти: автомобильная катастрофа, там укол зонтиком в толпе. Ведь он сознательно оставил следы. "Это я, Владимир Грозный. Имейте в виду, что я готов буду в более серьезной ситуации использовать и другие типы оружия массового уничтожения", – отметил политолог.Он добавил, что власти РФ утверждают, что не причастны к отравлению Скрипаля и одновременно грозят смертью всем предателям."Значительное число людей проголосовало за Путина под влиянием имперской пропаганды, важной частью которой является ядерный шантаж. Он очень продвинулся в отравлении массового сознания россиян", – заявил Пионтковский.По мнению политолога, власти Великобритании замяли скандал после убийства бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко и теперь у них появилась вторая возможность отреагировать на агрессию, арестовав активы российской элиты, полученные в результате ограбления России."Я думаю, что все определится в ближайшие шесть месяцев или даже шесть недель. Потому что никаких новых санкционных пакетов не существует. Существует один единственный инструмент, которым Запад может подорвать все политические и психологические основы путинской системы. Это конфискация как преступно нажитых громадных капиталов российской клептократии, хранящихся на Западе, включая капиталы Путина", – отметил он.По данным Пионтковского, сейчас наиболее активно в британской прессе обсуждают возможность конфискации активов первого заместитель председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова. Он добавил, что европейцам надо не просто конфисковать активы российских чиновников, но и пообещать вернуть их российскому народу после прихода к власти демократического правительства."Этот шаг выгоден просто для элементарной безопасности Запада. Последний шанс просто переломить процесс отравления сознания российского обывателя и избирателя и окончательного превращения России в фашистское государство, размахивающее ядерной бомбой. Основной вопрос ближайшего политического календаря, - согласятся ли правительства США и Великобритании на такой шаг, отвечающий интересам безопасности России и только мира", – подчеркнул он.Политолог добавил, что Путин не уйдет от власти охотно и если Запад не проведет конфискацию активов российских чиновников в ближайшее время, ситуация ухудшится."Сегодня есть такой шанс, а завтра его не будет. Путин не готов сегодня еще нажать ядерную кнопку, но вся тенденция идет в эту сторону", – подытожил Пионтковский.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По итогам подсчета 100% бюллетеней победу на выборах президента РФ одержал нынешний глава государства Путин, которого поддержало 76,69% избирателей. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что санкции против РФ могут усилить из-за выборов в Крыму.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Издание The Guardian писало, что Франция, Польша, Литва, Латвия и Эстония рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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