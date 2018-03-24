Сводка Новостей
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|Фейгин: Сестра Шария в Москве. Теперь на него есть заявление по статье "Развратные действия" в Следком РФ
|24.03.2018 11:10
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https://www.facebook.com/mark.feygin.z/posts/1604846942149724
13 июля 2017 года Фейгин в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что "Шарий привлекался к ответственности по делу о педофилии".Шарий подал иск в суд на Фейгина и потребовал от того извинений. Адвокат Шария Сталина Гуревич рассказала, что в Следственный комитет России направлено заявление на Фейгина, а в Хамовнический суд подается иск о защите чести и достоинства. По ее словам, блогер не имеет материальных претензий, а требует опровергнуть распространенные сведения.В ответ Фейгин подал на Шария заявление в Следственный комитет России по статье "заведомо ложный донос".25 октября адвокат Шария заявила, что Хамовнический суд Москвы удовлетворил его иск к Фейгину о защите чести и достоинства.
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