Российский адвокат Марк Фейгин заявил, что сестра написала заявление на украинского блогера Анатолия Шария, которого она обвиняет в педофилии. Фейгин: Ждем приезда Шария в Москву. Добро пожаловать! А если не приедет, то педофил Фото: Mark Feygin / Facebook "Итак, сестра Шария в Москве. Теперь на него есть заявление по ст.135 УК РФ (развратные действия) в Следственный комитете. Ждем его приезда в Москву. Добро пожаловать! А если не приедет, то педофил. Время пошло", – написал он. https://www.facebook.com/mark.feygin.z/posts/1604846942149724 13 июля 2017 года Фейгин в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что "Шарий привлекался к ответственности по делу о педофилии".Шарий подал иск в суд на Фейгина и потребовал от того извинений. Адвокат Шария Сталина Гуревич рассказала, что в Следственный комитет России направлено заявление на Фейгина, а в Хамовнический суд подается иск о защите чести и достоинства. По ее словам, блогер не имеет материальных претензий, а требует опровергнуть распространенные сведения.В ответ Фейгин подал на Шария заявление в Следственный комитет России по статье "заведомо ложный донос".25 октября адвокат Шария заявила, что Хамовнический суд Москвы удовлетворил его иск к Фейгину о защите чести и достоинства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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