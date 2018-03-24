В Кремле такую информацию опровергают

Как сообщает ВВС, об этом в эксклюзивном интервью британскому СМИ сообщил прежний одноклассник Скрипача Владимир Тимошков.

По его словам, Скрипач позвонил ему из Лондона и сообщил, что писал Путину о просьбе вернуться в РФ.

"В 2012 году он позвонил мне, мы говорили около получаса. Он сказал, что написал Путину, чтобы его помиловали и позволили приехать в Россию, поскольку там его мать, брат и родственники", - заявил Тимошков.

Он отметил, что Скрипач "очень раскаивался, что был" двойным агентом ", но" предателем "себя из-за этого не считал, поскольку присягу составлял на верность СССР, а не России.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это заявление о письме от Скрипача Путину, сообщает РИА Новости.

"Нет. Это не так", - заявил Песков.

Ранее он заявил, что Россия сама передала Скрипача Великобритании и он не представлял никакой ценности, а также назвал "искусственными" все "теории заговора" о мотивах Москвы отравить экс-полковника ГРУ.

Как известно, отравленных россиян - Сергея Скрипача и его дочь Юлию - нашли без сознания в центре м.Солсбери 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать случай как террористическое набег, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипача дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества.