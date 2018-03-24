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Аксенов провалил план по превращению выборов в оккупированном Крыму в подтверждение "референдума" 2014 года
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24.03.2018 12:06
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В Крыму реальная явка избирателей на выборах президента России
составила 42%, что представляет опасность для главы оккупационных
властей полуострова Сергея Аксенова, сообщает LB.ua со ссылкой на
источники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По
данным СМИ, Аксенов провалил план Кремля по явке избирателей в
оккупированном Крыму Фото: Сергей Аксенов / Facebook Собеседник
издания сообщил, что в Крым для наблюдения за ходом президентских
выборов приехали представители администрации президента РФ, которые
получили на руки протокол с реальными данными по голосованию,
которые отличаются от официально озвученных данных ЦИК РФ.Источник
рассказал, что представители оккупационной власти в лице "главы"
Крыма Сергея Аксенова пытались договориться, чтобы в итоговый
документ внесли правки для увеличения явки хотя бы на
10–15%."Приезжим эмиссарам предложили очень крупную, даже по
московским меркам, суму денег. Те отказались. Видимо, ситуация
находится на контроле у первых лиц Кремля... Ситуация для Аксенова
складывается неблагоприятная и опасная, он не смог выполнить
спущенный сверху план – превратить результаты этих выборов в
подтверждение референдума в 2014 году", – отметил информатор
издания.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014
года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран
мира."Главой" Крыма президент РФ Владимир Путин назначил Аксенова в
апреле 2014 года.Президентские выборы в РФ прошли 18
марта. По итогам подсчета 100% бюллетеней победу на выборах
президента РФ одержал нынешний глава государства Путин,
которого поддержали 76,69% избирателей. По официальным данным ЦИК
РФ, в Крыму на выборы пришли 71,47% избирателей, 92,15% из которых
проголосовали за Путина.Украина и ее международные партнеры не
признают выборы президента России в оккупированном Крыму, заявил
украинский президент Петр Порошенко.
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