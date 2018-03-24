Двух жителей Днепропетровской области наняли для агитации за
создание "Новороссии" и расширение подконтрольной террористам
"ЛДНР" территории, сообщили в СБУ. СБУ провела обыски у
антиукраинских интернет-агитаторов Фото: ssu.gov.ua Правоохранители
установили, что злоумышленники агитировали в соцсетях за создание
"Новороссии" и расширение территории, подконтрольной террористам
"ЛДНР"."Агитаторов наняли жители временно оккупированного Донецка и
Крыма, которые представлялись сотрудниками органов безопасности РФ.
Непосредственное установление контакта произошло через близких
родственников и друзей злоумышленников, которые находятся на
временно оккупированных территориях Украины", – заявили в
спецслужбе.По данным СБУ, одной из задач агентов был поиск
пророссийски настроенных граждан для участия в фейковых протестных
акциях.Во время обыска у подозреваемых обнаружили компьютеры,
которые те использовали для распространения антиукраинских
материалов и связи с российскими кураторами.В отношении агитаторов
открыто уголовное производство по статье 110 (Посягательство на
территориальную целостность и неприкосновенность Украины)
Уголовного кодекса.
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