Двух жителей Днепропетровской области наняли для агитации за создание "Новороссии" и расширение подконтрольной террористам "ЛДНР" территории, сообщили в СБУ. СБУ провела обыски у антиукраинских интернет-агитаторов Фото: ssu.gov.ua Правоохранители установили, что злоумышленники агитировали в соцсетях за создание "Новороссии" и расширение территории, подконтрольной террористам "ЛДНР"."Агитаторов наняли жители временно оккупированного Донецка и Крыма, которые представлялись сотрудниками органов безопасности РФ. Непосредственное установление контакта произошло через близких родственников и друзей злоумышленников, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины", – заявили в спецслужбе.По данным СБУ, одной из задач агентов был поиск пророссийски настроенных граждан для участия в фейковых протестных акциях.Во время обыска у подозреваемых обнаружили компьютеры, которые те использовали для распространения антиукраинских материалов и связи с российскими кураторами.В отношении агитаторов открыто уголовное производство по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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