Сводка Новостей
- Денисова лично контролировать соблюдение конституционных прав арестованного Савченко
- Порошенко: СБУ наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и ее граждан
- В 2017 году СБУ задержала около 600 пророссийских боевиков или их сообщников
- На YouTube обнаружили вирус, который ворует конфиденциальную информацию
- Порошенко: СБУ, наконец, стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и ее граждан
|Тымчук: Савченко в своих п…зданутых игрищах пыталась сделать заложниками своей неадекватности офицеров-переговорщиков
|24.03.2018 13:09
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https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1501271663334817
15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады. Савченко утверждает, что придумывала сюрреалистические сценарии убийства высшего руководства Украины, чтобы сделать политическую провокацию.22 марта парламент Украины лишил Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. В тот же день депутата задержали.Нардепа подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Шевченковский районный суд Киева решил взять под стражу Савченко без права на залог до 20 мая.В ходе заседания Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" – не террористы.Она также объявила о голодовке.
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