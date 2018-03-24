В Екатеринбурге с помощью взрыва снесли телебашню. Видео
24.03.2018 13:17
В Екатеринбурге (Россия) 24 марта с помощью взрыва снесли
недостроенную телебашню высотой 200 метров, сообщает "Екатеринбург
Онлайн". За сносом наблюдали сотни жителей города. По данным
издания, один человек пострадал от осколка, также, в результате
подрыва, в одном из близлежащих домов выбило окна. Видео
опубликовано на канале "Ваня Иванов" в YouTube. | За сносом
телебашни наблюдали сотни жителей Екатеринбурга Скриншот: Ваня
Иванов / YouTube видео Видео:
Ваня Иванов / YouTube