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В Екатеринбурге с помощью взрыва снесли телебашню. Видео
24.03.2018 13:17
В Екатеринбурге (Россия) 24 марта с помощью взрыва снесли недостроенную телебашню высотой 200 метров, сообщает "Екатеринбург Онлайн". За сносом наблюдали сотни жителей города. По данным издания, один человек пострадал от осколка, также, в результате подрыва, в одном из близлежащих домов выбило окна. Видео опубликовано на канале "Ваня Иванов" в YouTube.   | За сносом телебашни наблюдали сотни жителей Екатеринбурга Скриншот: Ваня Иванов / YouTube видео Видео: Ваня Иванов / YouTube

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