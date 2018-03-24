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|В законе о нацбезопасности будет предусмотрено парламентский контроль СБУ, - Порошенко
|24.03.2018 13:26
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Важно в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам НАТО, заявил президентОкончательная редакция законопроекта о национальной безопасности Украины будет содержать норму о парламентском контроле за деятельностью Службы безопасности, заявил президент Петр Порошенко во время мероприятий по случаю дня СБУ в Киевской области.
Фото: president.gov.ua
"Окончательная редакция нового закона о национальной безопасности предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью Службы", - сказал глава Украины.
Порошенко отметил, что как по его мнению, так и по мнению НАТО, важно в полной мере обеспечить соответствие закона стандартам Североатлантического Альянса.
Он также вновь напомнил, что членство в НАТО является стратегической целью Украины.
В феврале президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект "О национальной безопасности Украины".
Однако западные дипломаты заявили, что ряд положений законопроекта противоречит практике ЕС и НАТО. Текст письма обнародовала народный депутат Светлана Залищук. Его подписали председатель Консультативного миссии ЕС в Украине Кястутис Ланчинскас, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, посол США в Украине Мари Йованович.
В письме отмечается, что законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ. Именно эта норма была одной из основных целей законопроекта и предметом 18 месяцев обсуждений между представителями НАТО и ЕС и администрацией президента.
Напомним, Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8068 "О национальной безопасности".