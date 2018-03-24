За больными людьми в центре издевались и оказывали давление

Центр располагался в частном секторе. На момент обысков там обнаружили 39 женщин и мужчин, - сообщает прокуратура Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, центр находился в одном из домов частного сектора в Московском районе. Во время санкционированного судом обыска помещения обнаружено 39 женщин и мужчин.

Фото: прокуратура Харковской

"Установлено, что к пациентам, которых" лечили "в заведении, применялось психологическое насилие. В них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве" лечения "пациенты читали Библию и молились ", - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.

Фото: прокуратура Харковской

На трех этажах здания разместили спальни с двухъярусными кроватями, кухню и несколько санузлов. На некоторых кроватях лежали грязные матрасы и одеяла. Некоторые из них вообще были без постельного белья. Помещение плохо отапливались. В отдельных комнатах с потолка стекала вода, а стены покрылись плесенью. Все окна были закрыты и без ручек для открывания, а межкомнатные двери оборудованы запорными устройствами и замками.

Продолжается следствие.

Ранее, Харьковская местная прокуратура №1 вместе с СБУ и Национальной полицией прекращена деятельность ряда подпольных реабилитационных центров, где принудительно удерживали и якобы оказывали медицинскую помощь алко- и наркозависимым людям.