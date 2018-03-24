Ссылки на вредоносные файлы публиковались в виде комментариев к видеороликам

"Обнаружены несколько модификаций, которые фиксируются также под именем Trojan.PWS.Stealer.23198. Написанные на языке Python", - сообщает разработчик антивирусных программ Dr.WEB на своем сайте.

Ссылки на файлы публиковались в виде комментариев к видеороликам на YouTube. Вредоносная программа распространяется в виде архива RAR SFX самораспаковывающийся.

Зафиксированы случаи распространения вредоносных файлов через сервис Яндекс. Диск.

Программа собирает на инфицированном устройстве: файлы Cookies различных браузеров, сохраненные логины / пароли из этих браузеров, снимок экрана и файлы с рабочего стола Windows.

Собранная информация хранится в отдельной папке, затем ее содержание упаковывается в архив, вместе с данными о расположении зараженного устройства отправляется на сервер злоумышленников.

Напомним, ПриватБанк призывает пользователей Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и ​​не сообщать мошенникам персональные данные.