Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прошедшие четыре года стали переломными для СБУ, которая теперь вселяет страх во врагов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко: Последние четыре года были наиважнейшими, самыми сложными и переломными Фото: ЕРА "Последние четыре года были наиважнейшими, самыми сложными и переломными. Мышцы, которые нарастила спецслужба за эти годы, вселяют страх во врага и уверенность в украинское общество. СБУ наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан", – подчеркнул он.Президент отметил, что в числе первых жертв российской агрессии на Донбассе стали именно сотрудники СБУ, а АТО стала для спецслужбы "не просто школой жизни, а самой жизнью". Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.13 апреля глава МВД Арсен Аваков сообщил, что во время проведения антитеррористической операции убит офицер СБУ, ранены руководитель антитеррористического центра СБУ и еще четыре человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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