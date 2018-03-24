|
Порошенко: СБУ наконец стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и ее граждан
|
24.03.2018 14:13
|
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прошедшие четыре года
стали переломными для СБУ, которая теперь вселяет страх во врагов.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порошенко: Последние четыре года были наиважнейшими, самыми
сложными и переломными Фото: ЕРА "Последние четыре года были
наиважнейшими, самыми сложными и переломными. Мышцы, которые
нарастила спецслужба за эти годы, вселяют страх во врага и
уверенность в украинское общество. СБУ наконец стала действенным
механизмом для защиты безопасности государства и его
граждан", – подчеркнул он.Президент отметил, что в числе
первых жертв российской агрессии на Донбассе стали именно
сотрудники СБУ, а АТО стала для спецслужбы "не просто школой жизни,
а самой жизнью". Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.13 апреля
глава МВД Арсен Аваков сообщил, что во время проведения
антитеррористической операции убит офицер СБУ, ранены руководитель
антитеррористического центра СБУ и еще четыре человека.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира