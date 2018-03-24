Президент Украины Петр Порошенко заявил, что СБУ успешно противодействует российским пропагандистам, ведущим информационную войну против Украины под видом журналистов, экспертов или блогеров. Порошенко: Духовные наследники Геббельса из РФ принимают участие в информационной войне против Украины Фото: ЕРА "В рамках противодействия вражеской пропаганды запрещен въезд на территорию Украины более 100 специфических граждан Российской Федерации. Речь идет о духовных наследниках Геббельса (Рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии, ближайший товарищ Адольфа Гитлера Йозеф Геббельс, – ), которые принимают участие в информационной войне против Украины, изображая из себя журналистов, экспертов, блогеров и так далее", – отметил он.Президент сообщил, что украинские суды вынесли 36 обвинительных приговоров собственникам и администраторам страниц в соцсетях по статье 109 "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" Уголовного кодекса Украины.По данным Государственной пограничной службы, в 2016 году въезд в Украину был запрещен 5,4 тыс. иностранцев, из них более 1,2 тыс. – граждане России.В декабре 2017 года глава СБУ Василий Грицак заявил, что въезд в Украину запрещен более чем двум тысячам граждан России.В марте 2018 года СБУ запретила въезд в Украину работнику телевизионного канала "Россия 24" Наталье Гончаровой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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