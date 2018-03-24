Порошенко поручил подготовить поправки в Конституцию о евроатлантические стремления Украины

"Членство в Альянсе - это наша стратегическая цель. В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегической цели развития государства - это членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области, информирует Европейская правда.

В 2017 году Украина выполнила только 41% задач по Соглашению об ассоциации с ЕС. Самая низкая успеваемость должна Верховная рада - парламент выполнил только 33% от планового количества задач.

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативный референдум, через который в 2016 году был заблокирован Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Как известно, переговоры по Соглашению об ассоциации велись с 2007 по 2011 годы. Документ был подписан 21 марта и 27 июня 2014. Значительная часть Соглашения об ассоциации применялась временно с 1 ноября 2014 года, а с 1 января 2016 была применена углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли. Совет ЕС завершила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной 11 июля 2017.