Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова
заявила, что проконтролирует соблюдение конституционных прав
внефракционного нардепа Надежды Савченко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке 23 марта суд арестовал
Савченко до 20 мая без права на залог Фото: ЕРА "Во время
задержания Надежды Савченко были нарушены требования действующего
законодательства. Данный факт сегодня подтвержден решением
следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале
суда лишенную свободы Надежду Савченко. В то же время следственный
судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры
пресечения в виде содержания под стражей народного депутата.
Учитывая ситуацию, я лично как уполномоченный по правам человека в
дальнейшем буду осуществлять контроль за соблюдением
конституционных прав Надежды Савченко", – заявила Денисова.23
марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на
залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа
неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест.
Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с
целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке
к посягательству на жизнь государственных
деятелей.Нардеп объявила голодовку.
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