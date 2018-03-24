|
Порошенко: СБУ провела две масштабные операции, которые заслуживают попадания в учебники
|
24.03.2018 15:15
|
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что СБУ разоблачила
"гнездо" российских спецслужб в Киеве, готовивших теракты в
украинской столице. Порошенко: Агрессор пытается сместить
эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины Фото:
Петро Порошенко / Facebook "Закон про реинтеграцию Донбасса
устанавливает специальный порядок... по отражению и сдерживанию
российской агрессии. Это поможет сконцентрировать усилия на
приоритетной составляющей работы СБУ, – контрразведке, усилив ее не
только на линии столкновения, но и по всей территории Украины", –
рассказал президент.Он отметил, что с уменьшением противостояния на
Донбассе враг активизировался в тылу у украинской армии."Агрессор
пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу
Украины. А сердце, это наша древняя столица, – Киев. За последние
два месяца СБУ провела две масштабные операции, которые заслуживают
попадания в учебники для будущих сотрудников спецслужб. Вначале
была задокументирована связь лагеря протестующих под Верховной
Радой с малороссийской политической эмиграцией в России, которая
сидит под колпаком ФСБ", – заявил Порошенко.Он также поблагодарил
главу СБУ за разоблачение "вражеского гнезда, готовящего масштабные
теракты" в рамках теории "управляемого хаоса".По мнению президента,
спецслужба меняется в лучшую сторону и становится более
эффективной."СБУ уже не только учится, но и учит сама, как
противостоять гибридным угрозам, подрывной работе российских
спецслужб", – подчеркнул Порошенко.В декабре 2017 года прокуратура
заподозрила главу "Руху нових сил" Михаила Саакашвили
в получении из России около $500 тыс. на финансирование
митингов для свержения украинской власти.ГПУ обнародовала
видео с фрагментами аудиозаписей телефонных разговоров, которые
велись, по версии следствия, между Саакашвили, беглым украинским
бизнесменом Сергеем Курченко, представителем Курченко, имя которого
не называется, а также человеком из окружения
Саакашвили Севериона Дангадзе.Политик заявлял,
что с Курченко не знаком и денег от него не
брал.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
направил в Раду представления на привлечение к уголовной
ответственности, задержание и арест внефракционного нардепа
Надежды Савченко. Он заявил, что нардеп планировала
теракт в здании Верховной Рады. Савченко утверждает,
что придумывала сюрреалистические сценарии
убийства высшего руководства Украины, чтобы сделать
политическую провокацию.22 марта парламент Украины лишил
Савченко неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и
арест. В тот же день депутата задержали.Нардепа
подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью
насильственного свержения конституционного строя, подготовке к
посягательству на жизнь государственных деятелей.Шевченковский
районный суд Киева решил взять под стражу Савченко без
права на залог до 20 мая.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира