У генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его окружения "нелинейная логика" по поводу внефракционного нардепа Надежды Савченко, заявил прежний вице-премьер России Альфред Кох. Савченко объявила голодовку Фото: ЕРА По его словам, у генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его окуржения "нелинейная логика"."Какая нелинейная логика у Луценко и Ко: они почему-то (?) считали, что если Савченко ненавидит российских воров и убийц, то из этого неумолимо следует, что она обязана любить украинских. А это как минимум неочевидно", – заявил Кох. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1874307499269633&id=100000712037223 23 марта суд арестовал Савченко до 20 мая без права на залог. 22 марта парламент Украины лишил нардепа неприкосновенности и дал согласие на ее задержание и арест. Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Нардеп объявила голодовку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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