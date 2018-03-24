Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

Порошенко предложил закрепить в Конституции Украины намерение вступить в ЕС и НАТО
24.03.2018 15:39
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время инициирует изменения в украинскую Конституцию. Порошенко хочет сделать необратимым процесс интеграции Украины в ЕС и НАТО Фото: Петро Порошенко / Facebook Стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить