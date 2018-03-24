Сводка Новостей
- Порошенко предложил закрепить в Конституции Украины намерение вступить в ЕС и НАТО
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- Россия обвинила Латвию в "дискриминации русскоязычных"
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|Порошенко предложил закрепить в Конституции Украины намерение вступить в ЕС и НАТО
|24.03.2018 15:39
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