150 кг янтаря пытался перевезти украинец через границу с Польшей Мужчина спрятал камни в двойной потолка и самодельном люке над водительским сиденьем Вчера, 23 марта, на пункте пропуска "Смильница" во Львовской области пограничники обнаружили крупную партию незаконно добытого янтаря. Фото:facebook.com/DPSUkraine "Погранично-таможенная смотровая группа обнаружила скрытые камни в двойной потолка и самодельном люке над сиденьем водителя", - сообщает Государственная пограничная служба. В автомобиле нашли 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, только около 150 кг камней разных оттенков и размеров. Фото: facebook.com/DPSUkraine За рулем микроавтобуса Мерседес был житель Львовской области. Стоимость изъятых камней устанавливают эксперты. Напомним, в Ровенской области с начала работы оперативного штаба зарегистрировано 1600 фактов незаконной добычи янтаря-сырца. СБУ задержала копателей янтаря на Житомирщине

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