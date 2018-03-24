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Мэр Киева Кличко заявил, что думает по поводу участия в президентских выборах
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24.03.2018 16:03
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Киевский городской голова Виталий Кличко сказал, что у каждого есть
политические амбиции, но "здесь не получается так быстро, как в
спорте". Кличко: У меня в жизни есть принцип: я должен держать
слово и выполнять его до конца Фото: Київська міська державна
адміністрація - КМДА / Facebook "Вы говорите о президентских
выборах в следующем году ... Я думаю. Но я бы хотел довести до
конца все, что обещал", – заявил Кличко.По его словам, "люди
будут говорить, что обещал очень много, а потом сказал: "Мне очень
жаль, но новые выборы, и кто-то другой должен выполнить мои
обещания, а я свои персональные перспективы буду реализовать на
другом месте", и ему не хотелось бы, чтобы так произошло.Кличко
также заявил, что у каждого есть политические амбиции, но "к
сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте"."У меня в
жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до
конца", – добавил мэр.Центр социальных исследований "София"
представил результаты мартовского опроса, согласно которым, если бы
выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, больше
всех голосов набрали бы глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко,
действующий глава государства Петр Порошенко и сопредседатель
парламентской фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. За
Кличко проголосовали бы 1,2% респондентов.Президентские выборы
состоятся в Украине в 2019 году.
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