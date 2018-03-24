Киевский городской голова Виталий Кличко сказал, что у каждого есть политические амбиции, но "здесь не получается так быстро, как в спорте". Кличко: У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook "Вы говорите о президентских выборах в следующем году ... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал", – заявил Кличко.По его словам, "люди будут говорить, что обещал очень много, а потом сказал: "Мне очень жаль, но новые выборы, и кто-то другой должен выполнить мои обещания, а я свои персональные перспективы буду реализовать на другом месте", и ему не хотелось бы, чтобы так произошло.Кличко также заявил, что у каждого есть политические амбиции, но "к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте"."У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца", – добавил мэр.Центр социальных исследований "София" представил результаты мартовского опроса, согласно которым, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, больше всех голосов набрали бы глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко, действующий глава государства Петр Порошенко и сопредседатель парламентской фракции Оппозиционного блока Юрий Бойко. За Кличко проголосовали бы 1,2% респондентов.Президентские выборы состоятся в Украине в 2019 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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