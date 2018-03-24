Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин сбрил усы. Соответствующее видео опубликовал Грудинин не согласен с официальными итогами выборов Скриншот: Максим Шевченко / YouTube 6 февраля журналист Юрий Дудь в своей программе предложил Грудинину пари: если кандидат от КПРФ наберет больше 15% на выборах, то журналист побреется наголо, если меньше 15% – Грудинин сбреет усы. "Договорились", – ответил Грудинин, и они ударили по рукам.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта – в годовщину аннексии Крыма. По итогам подсчета 100% бюллетеней, победу на выборах президента РФ одержал нынешний глава государства Владимир Путин, которого поддержало 76,69% избирателей. На втором месте Грудинин – 11,77% голосов, на третьем – Владимир Жириновский с 5,65%. Ксению Собчак поддержали 1,68% избирателей, Григория Явлинского – 1,05%. Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов.По данным РБК, результаты кандидата от КПРФ Грудинина на выборах президента России в 2018 году оказались для КПРФ худшими в истории президентских выборов.Грудинин заявил 18 марта, что выборы не были честными.Сегодня появилась информация, что он сбрил усы, но в пресс-службе политика ее опровергли.видео Видео: Максим Шевченко / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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