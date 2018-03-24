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|Госпогранслужба: Водитель спрятал 148 кг янтаря в полостях в потолке машины
|24.03.2018 16:19
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https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/983953185089763
В Волынской, Житомирской и Ровенской областях Украины налажена незаконная добыча янтаря, которая, по данным экологов, наносит безнадежный вред природе.Летом 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.По информации народного депутата от Блока Петра Порошенко, члена комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Оксаны Продан, ежегодно из-за нелегальной добычи янтаря Украина теряет $100 млн.
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