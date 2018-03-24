Житель Львовской области спрятал в крыше микроавтобуса 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, сообщили в Госпогранслужбе. Под двойной крышей микроавтобуса житель Львовской области спрятал около 150 кг янтаря Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook "Государственную границу житель Львовской области пересекал на микроавтобусе Mercedes через пункт пропуска «Смильниця». Общая обзорная группа обнаружила скрытые камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя", – рассказали в пресс-службе ГПСУ.Всего в автомобиле нашли 17 полиэтиленовых пакетов, в которых было 148 кг янтаря.Камни и автомобиль изъяли. Стоимость янтаря будет установлена после проведения экспертизы.В Госпогранслужбе отметили, что с начала года уже помешали перемещению через границу 185 кг необработанного янтаря. https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/983953185089763 В Волынской, Житомирской и Ровенской областях Украины налажена незаконная добыча янтаря, которая, по данным экологов, наносит безнадежный вред природе.Летом 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.По информации народного депутата от Блока Петра Порошенко, члена комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Оксаны Продан, ежегодно из-за нелегальной добычи янтаря Украина теряет $100 млн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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