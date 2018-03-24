Глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин считает, что сюжеты о его бабушке из пансионата для престарелых связаны с будущими выборами мэра столицы РФ. Яшин назвал сюжеты лживыми, а инициаторов съемок – "гнидами" Фото: ЕРА Он рассказал, что российские СМИ Life, НТВ и ТВЦ сделали сюжеты о женщине, а в соцсетях появилась "заказуха" об этом, что свидетельствует, по мнению Яшина, о "большой информационной кампании"."Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости – в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину (мэр Москвы Сергей Собянин. – ). Связано это, судя по всему, с выборами мэра, которые пройдут в нашем городе через пять месяцев. В мэрии явно ждут, что я пойду против Собянина на выборы. И посылают четкий сигнал: даже не думай, это будет бой без правил, мы будем бить по всему, что тебе дорого. Их расчет понятен – под таким давлением человек обычно отступает", – написал политик.Яшин назвал сюжеты лживыми, а инициаторов съемок – "гнидами".Он рассказал, что бабушка говорила на камеры, что внука не видела давно, а вместо него "приезжает какой-то мужик"."Бабушка и правда часто меня не узнает и не верит, когда говорю, что я и есть ее внук. Для нее я до сих пор мальчик, а дед все еще жив. Такие провалы памяти – типичный симптом старческой деменции. Навязчивое интервью бабушки прекратилось по просьбам медсестер, которые просто испугались за ее здоровье", – отметил Яшин.По его словам, "некоторых людей подобная подлость оппонентов только злит и мотивирует". https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/1674197712633867 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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