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Яшин обвинил мэрию Москвы в преследовании своей больной бабушки
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24.03.2018 16:35
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Глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы
Илья Яшин считает, что сюжеты о его бабушке из пансионата для
престарелых связаны с будущими выборами мэра столицы РФ. Яшин
назвал сюжеты лживыми, а инициаторов съемок – "гнидами" Фото:
ЕРА Он рассказал, что российские СМИ Life, НТВ и ТВЦ сделали сюжеты
о женщине, а в соцсетях появилась "заказуха" об этом, что
свидетельствует, по мнению Яшина, о "большой информационной
кампании"."Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости – в
мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле
моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину (мэр
Москвы Сергей Собянин. – ). Связано это, судя по всему, с
выборами мэра, которые пройдут в нашем городе через пять месяцев. В
мэрии явно ждут, что я пойду против Собянина на выборы. И посылают
четкий сигнал: даже не думай, это будет бой без правил, мы будем
бить по всему, что тебе дорого. Их расчет понятен – под таким
давлением человек обычно отступает", – написал политик.Яшин
назвал сюжеты лживыми, а инициаторов съемок – "гнидами".Он
рассказал, что бабушка говорила на камеры, что внука не видела
давно, а вместо него "приезжает какой-то мужик"."Бабушка и правда
часто меня не узнает и не верит, когда говорю, что я и есть ее
внук. Для нее я до сих пор мальчик, а дед все еще жив. Такие
провалы памяти – типичный симптом старческой деменции.
Навязчивое интервью бабушки прекратилось по просьбам медсестер,
которые просто испугались за ее здоровье", – отметил Яшин.По
его словам, "некоторых людей подобная подлость оппонентов только
злит и мотивирует".
https://www.facebook.com/yashin.ilya/posts/1674197712633867
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