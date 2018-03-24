Мэр Днепра Борис Филатов внес на рассмотрение местных депутатов решение, которым город будет предлагать старикам пожизненное содержание в обмен на наследование их жилья. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Филатов: С пустующих после смерти квартир кормится целая прокурорско-полицейская мафия Фото: Borys Filatov / Facebook "Внес на рассмотрение депутатского корпуса три судьбоносных документа. Первое: Проект решения горсовета "Об утверждении Порядка пожизненного содержания граждан". Идея такова: город нуждается в жилье. Любом. Несчастные старики нуждаются в помощи. С пустующих после смерти квартир кормится целая прокурорско-полицейская мафия. Я уже не говорю о различных аферистах от недвижимости. Теперь город будет предлагать старикам взять их на содержание за наследование жилья. В обмен – ежемесячные выплаты и льготы по ЖКХ", – написал он.Филатов продолжил, что в Днепре нет реальных механизмов добровольной компенсации ущерба, причиненного автомобилям или имуществу горожан по вине коммунальных служб. В связи с этим он предложил депутатам утвердить Порядок возмещения материального ущерба."Третье. Проект решения горсовета "О функционировании районных в городе советов и их исполнительных органов". Целью принятия данного решения является ликвидация райсоветов со следующей каденции. Город избавится от приблизительно 300 районных депутатов и всех райисполкомов. При всем уважении к коллегам в районах, но их советы и исполкомы – это лишнее. Во многих других городах они ликвидированы, и я намерен сделать то же самое", – добавил городской голова. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1669108976504326&id=100002157183088 7 марта на сайте Днепровского горсовета был опубликован проект решения "Об утверждении Порядка пожизненного содержания (досмотра) граждан пожилого возраста Днепровским городским советом".Согласно документу, горсовет планирует заключать с одинокими пожилыми людьми города Днепра, у которых есть имущество, договор пожизненного содержания. Пожилые люди смогут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию в зависимости от возраста и состояния здоровья, меняющуюся в зависимости от изменения прожиточного минимума, либо одноразовое материальное вознаграждение в зависимости от размера жилья.Также предусматриваются их обеспечение продуктами питания, одеждой, медикаментами, оплата жилищно-коммунальных услуг, проведение ремонта квартиры не реже одного раза в пять лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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