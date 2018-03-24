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|Филатов предложил горсовету компенсировать ущерб от ям на дорогах и пожизненно содержать стариков в обмен на их жилье
|24.03.2018 16:43
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7 марта на сайте Днепровского горсовета был опубликован проект решения "Об утверждении Порядка пожизненного содержания (досмотра) граждан пожилого возраста Днепровским городским советом".Согласно документу, горсовет планирует заключать с одинокими пожилыми людьми города Днепра, у которых есть имущество, договор пожизненного содержания. Пожилые люди смогут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию в зависимости от возраста и состояния здоровья, меняющуюся в зависимости от изменения прожиточного минимума, либо одноразовое материальное вознаграждение в зависимости от размера жилья.Также предусматриваются их обеспечение продуктами питания, одеждой, медикаментами, оплата жилищно-коммунальных услуг, проведение ремонта квартиры не реже одного раза в пять лет.
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