Госслужащего поймали на взятке в первый день работы на новом посту

"Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины в ходе проведения неотложных розыскных (следственных) действий при получении неправомерной выгоды в размере 1000 долларов разоблачены очередного взяточника-госслужащего", - сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Госслужащего был переведен на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета министров Украины.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

И что показательно: в этот же день он был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, при получении неправомерной выгоды.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Установлено, что с целью собственного обогащения задержан получил неправомерную выгоду в размере 1000 долларов за влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий Минобороны.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и наложение ареста на его имущество.

Напомним, что Соломенский районный суд Киева отказался освободить от должности заместителя министра обороны Игоря Павловского, который подозревается в растрате 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны.