СБУ опубликовала фильм, посвященный четырем годам АТО. Видео
24.03.2018 16:51
Служба безопасности Украины одна из первых приняла бой после начала
российской агрессии на Донбассе, когда под Славянском погиб офицер
украинской спецслужбы. Об этом говорится в ролике, опубликованном
на канале спецслужбы в YouTube. В СБУ отметили, что
контрразведывательные мероприятия спецслужбы на Донбассе быстро
дали "позитивные результаты". На территории Украины погибли около 6
тыс. российских граждан, а подконтрольная боевикам территория
уменьшилась. "За четыре года войны СБУ превратилась в эффективную
современную спецслужбу, научилась действовать асимметрично и на
опережение", – говорится в ролике. | В СБУ рассказали о
своей работе в зоне АТО Скриншот: Служба безпеки України / YouTube
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.13 апреля 2014 года глава МВД Арсен Аваков
сообщил, что во время проведения антитеррористической операции
убит офицер СБУ, ранены руководитель антитеррористического
центра СБУ и еще четыре человека.видео
Видео: Служба безпеки України / YouTube