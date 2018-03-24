Служба безопасности Украины одна из первых приняла бой после начала российской агрессии на Донбассе, когда под Славянском погиб офицер украинской спецслужбы. Об этом говорится в ролике, опубликованном на канале спецслужбы в YouTube. В СБУ отметили, что контрразведывательные мероприятия спецслужбы на Донбассе быстро дали "позитивные результаты". На территории Украины погибли около 6 тыс. российских граждан, а подконтрольная боевикам территория уменьшилась. "За четыре года войны СБУ превратилась в эффективную современную спецслужбу, научилась действовать асимметрично и на опережение", – говорится в ролике. | В СБУ рассказали о своей работе в зоне АТО Скриншот: Служба безпеки України / YouTube Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.13 апреля 2014 года глава МВД Арсен Аваков сообщил, что во время проведения антитеррористической операции убит офицер СБУ, ранены руководитель антитеррористического центра СБУ и еще четыре человека.видео Видео: Служба безпеки України / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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