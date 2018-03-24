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|Над воинской частью в Харьковской области обнаружили беспилотник
|24.03.2018 16:59
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https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2136800239931378
10 октября 2017 года в ВСУ заявили, что будут сбивать все БПЛА возле воинских частей и арсеналов.
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