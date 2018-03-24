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В российском Екатеринбурге взорвали 230-метровую телебашню - ВИДЕО
24.03.2018 17:15
В российском Екатеринбурге взорвали 230-метровую телебашню - ВИДЕО
На ее месте собрались строить ледовую арену
В центре российского Екатеринбурга снесли самое высокое здание в городе - недостроенную 230-метровую телебашню, строительство которой остановили в начале 1990-х.
В российском Екатеринбурге взорвали 230-метровую телебашню - ВИДЕО фото: скрін

Жители города проводили митинги с требованием референдума для выяснения позиции горожан, а также обращались к президенту и правительству. Это не повлияло на решение местной власти - башню снесли и на ее месте построят ледовую арену, - сообщает Корреспондент.

Произошли два взрыва - второй был сразу же после первого. Упала верхняя часть башни, кусок высотой около 30 метров, оставшийся разбирать вручную.

По 2:00 до запланированного сноса территорию оцепили, а жителей близлежащих домов попросили покинуть здание. По информации властей, никто не пострадал.

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