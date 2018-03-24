Российский певец Николай Басков заявил, что британский рокер Оззи Осборн для анонса своего прощального тура скопировал его постер. Басков опубликовал видеообращение к британцу с предложением встретиться в Москве. "Дорогой Оззи! Привет! Я очень разочарован тем, что вы использовали идею обложки моего шоу "Игра" без моего разрешения. Я создал обложку год назад, вы воспользовались идеей моего промо-постера, и приедете со своим шоу в Россию, где я – известный виртуоз, как король!, – заявил певец. Заявление Басоква опубликовал Telegram-канал Super. | Басков считает, что Осборн украл его идею Фото: ЕРА Один из основателей и участник группы Black Sabbath, Осборн оказал значительное влияние на появление музыкальных стилей хард-рок и хеви-метал и имеет неофициальный титул "Крестный отец хэви-метала".На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 млн пластинок с участием Осборна. Он внесен в Зал славы рок-н-ролла США и Зал славы британской музыки. Звезда с именем Осборна выложена на Аллее звезд в Бирмингеме и на голливудской "Аллее славы". В 2014 году он получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon.Басков, – десятикратный обладатель премии "Золотой граммофон".видео Видео: t.me/SuperRu Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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