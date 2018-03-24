Российский поэт, сценарист и комедийный актер Семен Слепаков рассказал, что пять лет назад ему позвонил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий. Слепаков отказался от предложения Слуцкого Фото: Семён Слепаков / Facebook "Эта абсолютно реальная история произошла лет пять назад. Я сидел на работе. Раздался звонок. Из трубки загрохотал громкий бас: "Алло! Семен! С тобой говорит депутат Государственной думы России Слуцкий!!! Ты должен немедленно явиться в Государственную думу! Сейчас за тобой будет выслан автомобиль с мигалкой! Сообщи адрес!" – "Хорошо, конечно, но я сейчас работаю... может быть, можно позже?" – робко спросил я", – рассказал актер.По словам Слепакова, за ним прислали машину, и он поехал к Слуцкому."Зачем я понадобился председателю комитета Госдумы по делам СНГ? Меня хотят отправить поднимать юмор в Узбекистане? Мартиросян (шоумен Гарик Мартиросян. – ) – армянский шпион, и я должен буду за ним следить? Необходимо придумать сатирические памфлеты про Лукашенко (президент Беларуси Александр Лукашенко. – )? Я терялся в догадках. Пока я терялся, меня провезли в Госдуму, проводили в приемную Леонида Эдуардовича и пригласили в кабинет. Там все и случилось..." – написал поэт.Он отметил, что Слуцкий "обрушился, как лавина"."Привет, Семен!" – закричал он и начал меня харрасить. Он харрасил меня рассказами о том, как летал в Азербайджан к Ильхаму Алиеву (президент Азербайджана. – ), о близкой дружбе с Рамзаном Кадыровым (глава Чечни. – ), о том, что в любую секунду может позвонить Шувалову (первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов. – ), о том, что только что он получил смску от Патрушева (секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. – )", – вспомнил Слепаков.По его словам, он не понимал, что происходит."Если бы Леонид Эдуардович трогал мой лобок внутренней стороной ладони, я бы чувствовал себя лучше. По крайней мере, появилась бы хотя какая-то ясность. Минут через 40, когда мне уже было рассказано, как вяло жмет руку Генри Киссинджер (бывший госсекретарь США. – ), предъявлены совместные фото с Кондолизой Райс (бывший госсекретарь США. – ) на пилатесе и молочный зуб Саддама Хусейна (глава Ирака. – ), Слуцкий сказал: "Ладно, Семен! Хватит болтать! С тобой, конечно, интересно, но я – человек занятой. Перейдем к делу!" Я хотел кивнуть, но не смог, потому что не распоряжался своей головой – ее уже сорок минут жестко трахал Леонид Эдуардович", – рассказал Слепаков.Актер сообщил, что на самом деле Слуцкий просил его быть ведущим на дне рождения жены депутата."Сошлись на том, что я ищу достойного ведущего, желательно, похожего на Урганта (телеведущий Иван Ургант. – ), договариваюсь с ним о скидке, а также курирую проект дистанционно и бесплатно... Едва переставляя ноги, я вышел из Госдумы. Я шел и думал: почему, имея таких специалистов по международной политике, Россия до сих пор не отстояла свои интересы по всем болезненным вопросам, не вошла в НАТО, не заставила Америку уничтожить весь свой ядерный потенциал и вообще не достигла мирового господства? Эта мысль мучает меня уже пять лет. Поэтому я и решил опубликовать эту историю. Вдруг она послужит на пользу Родине, и Леонида Эдуардовича начнут применять по его прямому назначению", – подытожил Слепаков. https://www.facebook.com/semen.slepakov.tnt/posts/1810871228964569 О домогательствах со стороны депутата Госдумы Слуцкого в феврале и марте 2018 года сообщали корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу в Госдуме приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". Среди тех, кто к ним присоединился, – радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал RTVI и другие. Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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