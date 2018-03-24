Режим президента России Владимира Путина не имеет перспектив, потому что держится только на представителях старшего поколения, считает прежний вице-премьер России Альфред Кох. Кох: Молодежь, воспитанная интернетом, имеет устойчивый иммунитет против пропагандистского аппарата Путина Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "Коренное отличие сталинского времени от нынешнего состоит в том, что старшее поколение, еще до революции жившее сознательной жизнью, считало, что Сталин – это жуткая девиация, и что долго его режим не протянет. В то время как молодые считали его нормой и считали советскую власть само собой разумеющейся, безальтернативной и следовательно вечной", – рассказал он.Бывший вице-премьер отметил, что сталинский режим креп с годами, потому что старшее поколение уходило, а молодежь становились все более "ортодоксальной и верной" режиму."Сейчас наоборот: судя по возрастной структуре тех, кто голосовал за Путина, старики – верны Путину, а молодежь – нет. И это значит, что время работает против Путина. Он проспал молодежь, и это уже фатально для него: молодежь, воспитанная интернетом, имеет устойчивый иммунитет против его пропагандистского аппарата, основу которого составляют метровые каналы", – подытожил Кох. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1875382525828797&id=100000712037223 Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По итогам подсчета 100% бюллетеней, победу на выборах президента РФ одержал Путин, которого, по данным ЦИК РФ, поддержало 76,69% избирателей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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