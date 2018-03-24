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|Кох: Время работает против Путина. Он проспал молодежь, и это уже фатально для него
|24.03.2018 18:02
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1875382525828797&id=100000712037223
Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По итогам подсчета 100% бюллетеней, победу на выборах президента РФ одержал Путин, которого, по данным ЦИК РФ, поддержало 76,69% избирателей.
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