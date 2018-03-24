События вокруг отравления детей в Московской области могут "пробить" россиян на бунт, считает российский политик Ирина Хакамада. Хакамада: Дети – святое. Попробуй только тронь – снесут. С дубинами пойдут, будет тот самый бунт Фото: Irina M. Khakamada / Instagram "Русского человека пробивает только когда касается или его кошелька, или его детей. Вот за детей боятся... Эти тонкие, чувствительные места – его кошелек… И то там лаг длиннее: человек у нас бедный, привык к бедности, и ради Родины, чтобы проклятую Америку победить, пойдет на многое. Хотя сейчас, наверное, уже не так. А когда дети попадают в больницу – это все! Это мамашкин инстинкт, за ним тут же следует папашкин – и дальше мордобой", – рассказала она.Политик добавила, что российские силовики проявили себя слабо, потому что испугались."Это тот самый пожар, который может от спички возгореться и превратиться в революцию... Дети обыкновенных родителей отравились и попали в больницу... И следовательно тот омоновец, который будет заводить дело на родителей, которые грозят их убить, потому что их ребенок валяется в больнице – он преступник, он палач в глазах русского народа. Потому что каждый думает о своих детях. Есть две темы, которые русские не хотят принимать ни в коем случае: они не хотят жертвовать своими детьми и они не хотят войны", – подчеркнула она.Хакамада уточнила, что участие России в зарубежных войнах россиян не беспокоит."Они пока что ведутся с помощью профессионалов и добровольцев, народа это не касается. Вот когда начнется мобилизация на войну, увидите, что произойдет – ничего хорошего", – пояснила она.Политик подчеркнула, что россиян беспокоит судьба только их детей."Все прекрасно понимают: дети – святое. Попробуй только тронь – снесут. С дубинами пойдут, будет тот самый бунт", – подытожила она.21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.Глава Волоколамска Петр Лазарев заявил, что обстановка в городе "очень тяжелая". В Волоколамске вспыхнули акции протеста в связи со случившимся. Губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей в больницу, встретили более сотни жителей города. Они окружили губернатора, выкрикивая "Позор" и "Убийца", и требовали уйти в отставку. Дети забросали чиновников снежками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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