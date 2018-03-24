Сводка Новостей
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|Райкин попал в базу "Миротворца"
|24.03.2018 18:18
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https://www.facebook.com/myrotvorets.center/posts/1785763008152513
Вечером 17 ноября около 20 активистов сорвали концерт Райкина в Одессе. Общественный активист, прежний руководитель одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, который участвовал в срыве выступления, назвал Райкина "крымнашистом"."Тут не будут выступать те, кто поддерживает убийц", – отметил он.В полиции квалифицировали случай как хулиганство.Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам.
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