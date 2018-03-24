Российского актера и художественного руководителя московского театра "Сатирикон" Константина Райкина внесли в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Райкин попал в "Миротворец" Фото: Райкин Константин / Facebook Райкина внесли в раздел "Чистилище" за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым".На странице "Миротворца" в Facebook говорится, что раньше Райкина не могли внести в базу, поскольку не было доказательств его противоправной деятельности."Только на днях мы нашли убедительные подтверждения того, что он сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым. В 2017 году, несмотря на общественный резонанс, связанный с выступлениями нарушителя в Украине, мы не внесли его в "Чистилище" ввиду отсутствия каких либо подтверждений его противоправной деятельности", – отметили создатели сайта. https://www.facebook.com/myrotvorets.center/posts/1785763008152513 Вечером 17 ноября около 20 активистов сорвали концерт Райкина в Одессе. Общественный активист, прежний руководитель одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, который участвовал в срыве выступления, назвал Райкина "крымнашистом"."Тут не будут выступать те, кто поддерживает убийц", – отметил он.В полиции квалифицировали случай как хулиганство.Сайт волонтерского центра "Миротворец" действует с весны 2014 года. Активисты заявляют, что вносят в базу проекта пособников террористов Донбасса и тех, кто попадал в оккупированный Крым вопреки украинским законам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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