В генштабе турецких войск заявили, что помогают мирным жителям сирийского региона Африн безопасно вернуться домой. Турецкие военные заявили о взятии Африна Фото: EPA В генштабе турецких войск заявили, что теперь помогают мирным жителям безопасно вернуться домой.Кроме этого, военные занимаются поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов.Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африне 20 января. 23 января министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия Турции против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от международных усилий, направленных на уничтожение террористической группировки "Исламское государство".Курды, численность которых на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение только ХХ века они пытались обрести национальную независимость. Турецкие власти считают создание курдского государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в Турции внесена в список террористических организаций.18 марта турецкие военные взяли под контроль город Африн в одноименном сирийском регионе. Там обнаружили подземный склад с боеприпасами, состоящий из 12 отдельных помещений. Бетонные стены арсенала могли выдержать бомбардировки и артиллерийские обстрелы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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