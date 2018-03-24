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Турецкие войска заявили о полном взятии под контроль сирийского Африна
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24.03.2018 18:58
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В генштабе турецких войск заявили, что помогают мирным жителям
сирийского региона Африн безопасно вернуться домой. Турецкие
военные заявили о взятии Африна Фото: EPA В генштабе турецких войск
заявили, что теперь помогают мирным жителям безопасно вернуться
домой.Кроме этого, военные занимаются поиском и обезвреживанием
взрывоопасных предметов.Турция начала военную операцию
"Оливковая ветвь" в сирийском Африне 20 января. 23 января
министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные действия
Турции против курдов на северо-западе Сирии отвлекают от
международных усилий, направленных на уничтожение террористической
группировки "Исламское государство".Курды, численность которых
на сегодняшний день достигает 30 млн человек, проживают на
территории Турции, Сирии, Азербайджана и Ирака. В течение
только ХХ века они пытались обрести национальную
независимость. Турецкие власти считают создание курдского
государства или автономии недопустимым. Рабочая партия Курдистана в
Турции внесена в список террористических организаций.18 марта
турецкие военные взяли под контроль город Африн в одноименном
сирийском регионе. Там обнаружили подземный склад с
боеприпасами, состоящий из 12 отдельных помещений. Бетонные стены
арсенала могли выдержать бомбардировки и
артиллерийские обстрелы.
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