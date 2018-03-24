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|Шендерович о Слуцком и преследовании бабушки Яшина: Имеем дело со свиньями
|24.03.2018 19:05
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1675898285812241&id=100001762579664
О домогательствах со стороны депутата Госдумы Слуцкого в феврале и марте 2018 года сообщили корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу в Госдуме приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". Среди тех, кто к ним присоединился, – радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал RTVI и другие. Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ.Яшин обвинил в преследованиях бабушки мэрию Москвы. "Связано это, судя по всему, с выборами мэра, которые пройдут в нашем городе через пять месяцев", – отметил политик.
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