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В МИД РФ заявили о "принудительной ассимиляции" русскоязычного населения Латвии
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24.03.2018 19:29
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Министерство иностранных дел РФ осудило поправки к латвийскому
закону об образовании о переходе русскоязычных школ Латвии на
латышский язык. МИД РФ заявило о "попрании законных интересов
и международно признанных прав" более трети населения Латвии Фото:
EPA В МИД РФ заявили, что "массовые протесты" и обращения
русскоязычной общественности к президенту страны и в мировые
правозащитные институты, предложения Латвийской Ассоциации русских
школ с русским языком обучения о поправках к закону "не находят
поддержки у действующих властей, а просто-напросто
игнорируются"."Такие одиозные шаги, совершаемые под лицемерными
лозунгами, якобы делается это чуть ли не "во благо", и даже более
того, "по просьбе самих учеников и их родителей", на деле не имеют
ничего общего с учетом интересов проживающих в стране
нацменьшинств, а напротив – являются продолжением проводимой в
течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики,
направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного
населения", – говорится в сообщении.Российское ведомство
заявило о "попрании законных интересов и международно признанных
прав более трети населения этой прибалтийской республики"."Принятые
националистическим большинством латвийского Сейма поправки
противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности
высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду
международно-правовых актов. Официальная Рига должна
осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять
двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью
ложится на латвийскую сторону", – заявили в МИД России.22
марта Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании,
которые предусматривают постепенный переход школ национальных
меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется,
что переход завершится в 2021/2022 учебном году.Всего в Латвии
действуют 168 начальных и 108 средних школ, где обучение проходит
на русском языке.При этом, по данным минобразования, с 2009-го по
2016 годы доля учеников, которые сдавали выпускные экзамены на
латышском языке, выросла с 60% до 85%.
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