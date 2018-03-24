Министерство иностранных дел РФ осудило поправки к латвийскому закону об образовании о переходе русскоязычных школ Латвии на латышский язык. МИД РФ заявило о "попрании законных интересов и международно признанных прав" более трети населения Латвии Фото: EPA В МИД РФ заявили, что "массовые протесты" и обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в мировые правозащитные институты, предложения Латвийской Ассоциации русских школ с русским языком обучения о поправках к закону "не находят поддержки у действующих властей, а просто-напросто игнорируются"."Такие одиозные шаги, совершаемые под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не "во благо", и даже более того, "по просьбе самих учеников и их родителей", на деле не имеют ничего общего с учетом интересов проживающих в стране нацменьшинств, а напротив – являются продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения", – говорится в сообщении.Российское ведомство заявило о "попрании законных интересов и международно признанных прав более трети населения этой прибалтийской республики"."Принятые националистическим большинством латвийского Сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов. Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", – заявили в МИД России.22 марта Сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Планируется, что переход завершится в 2021/2022 учебном году.Всего в Латвии действуют 168 начальных и 108 средних школ, где обучение проходит на русском языке.При этом, по данным минобразования, с 2009-го по 2016 годы доля учеников, которые сдавали выпускные экзамены на латышском языке, выросла с 60% до 85%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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