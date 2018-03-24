Руководитель "Студии театрального искусства" Сергей Женовач станет художественным руководителем Московского художественного театра имени Чехова 23 апреля, через 40 дней после смерти предыдущего худрука театра Олега Табакова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Женовач назвал неожиданным предложение возглавить МХТ имени Чехова Фото: ru.wikipedia.org Министр отметил, что приказ о назначении Женовача будет датирован 23 апреля – на 41 день после смерти худрука театра Олега Табакова.Женовач назвал предложение возглавить МХТ неожиданным, пишет агентство. Он сказал, что пока не собирается уходить из своей "Студии театрального искусства".Женовач – основатель и худрук "Студии театрального искусства" с 2005 года. Он является заслуженным деятелем искусств РФ и лауреатом ряда премий за достижения в области театрального искусства. Также Женовач – профессор Российского университета театрального искусства (ГИТИС). В качестве режиссера работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной и Московском драматическом театре "Человек".О смерти Табакова сообщили 12 марта. Режиссера похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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