Руководитель "Студии театрального искусства" Сергей Женовач станет
художественным руководителем Московского художественного театра
имени Чехова 23 апреля, через 40 дней после смерти предыдущего
худрука театра Олега Табакова. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Женовач назвал неожиданным предложение возглавить
МХТ имени Чехова Фото: ru.wikipedia.org Министр отметил, что приказ
о назначении Женовача будет датирован 23 апреля – на 41 день
после смерти худрука театра Олега Табакова.Женовач назвал
предложение возглавить МХТ неожиданным, пишет агентство. Он
сказал, что пока не собирается уходить из своей "Студии
театрального искусства".Женовач – основатель и худрук "Студии
театрального искусства" с 2005 года. Он является заслуженным
деятелем искусств РФ и лауреатом ряда премий за достижения в
области театрального искусства. Также Женовач – профессор
Российского университета театрального искусства (ГИТИС). В качестве
режиссера работал в Московском драматическом театре на Малой
Бронной и Московском драматическом театре "Человек".О смерти
Табакова сообщили 12 марта. Режиссера похоронили 15
марта на Новодевичьем кладбище в Москве.
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