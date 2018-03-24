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|Из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб украинский боец – штаб АТО
|24.03.2018 20:48
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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.
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