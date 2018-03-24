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Из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб украинский боец – штаб АТО
24.03.2018 20:48
Одного из украинских военнослужащих, который пострадал в результате неосторожного обращения с боеприпасами, госпитализировали, отмечает пресс-центр штаба АТО. В результате инцидента пострадали двое Фото: ЕРА (архив) "По предварительной информации, в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил несовместимые с жизнью ранения один военнослужащий. Еще один получил ранения. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.Обстоятельства инцидента выясняются.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1898384756838988
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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