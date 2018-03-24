В продвижении украинских фильмов за границу помогает копродукция, отметил глава Госкино Филипп Ильенко. Ильенко: Чтобы говорить о других рынках, нам еще надо полностью сформировать собственный украинский кинорынок Фото: FRESH PRODUCTION GROUP / Facebook "Смотрите, действительно мейнстримное или прокатное кино, о котором можно говорить как о товаре, у нас только начало появляться. Чтобы говорить о других рынках, нам еще надо полностью сформировать собственный украинский кинорынок. Он только появляется, с ним еще нужно работать и вкладывать в это огромное количество усилий. Поэтому очень сложно говорить о других рынках, на которые мы гарантированно попадаем. Это очень сложный путь. Для сравнения – это абсолютно так же, как если бы Украина сделала смартфон и начала продавать его, например, в Канаду. Так и с фильмами – сразу начать продажу украинского кино в другие страны очень сложно", – сказал глава Госкино.В то же время он отметил, что украинские фильмы продаются за границу."Не все, пока это эксклюзивные случаи, но процесс начался. Конечно, в этом плане очень помогает копродукция – когда мы создаем фильмы вместе с другими странами. Это сразу открывает рынки. По крайней мере тех стран, вместе с которыми мы работаем, и это очень улучшает перспективу", – сказал глава Госкино.В марте 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №3081-д о государственной поддержке кинематографа в Украине (с поправками президента). Согласно закону, телерадиоорганизации обязаны до 1 января 2022 года минимум 15% месячного времени демонстрировать украинские фильмы, а после 1 января 2022 года – не менее 30%. 30 декабря 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что в 2018 году на поддержку кино государство выделило 1 млрд грн.Президент Украины Петр Порошенко 13 января 2018 года отмечал, что увеличение финансирования позволит снимать в Украине более 120 фильмов в год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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