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Глава Госкино Ильенко: Мейнстримное кино, о котором можно говорить как о товаре, в Украине только начало появляться
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24.03.2018 20:56
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В продвижении украинских фильмов за границу помогает копродукция,
отметил глава Госкино Филипп Ильенко. Ильенко: Чтобы говорить
о других рынках, нам еще надо полностью сформировать собственный
украинский кинорынок Фото: FRESH PRODUCTION GROUP / Facebook
"Смотрите, действительно мейнстримное или прокатное кино, о котором
можно говорить как о товаре, у нас только начало появляться. Чтобы
говорить о других рынках, нам еще надо полностью сформировать
собственный украинский кинорынок. Он только появляется, с ним еще
нужно работать и вкладывать в это огромное количество усилий.
Поэтому очень сложно говорить о других рынках, на которые мы
гарантированно попадаем. Это очень сложный путь. Для сравнения –
это абсолютно так же, как если бы Украина сделала смартфон и начала
продавать его, например, в Канаду. Так и с фильмами – сразу
начать продажу украинского кино в другие страны очень
сложно", – сказал глава Госкино.В то же время он отметил, что
украинские фильмы продаются за границу."Не все, пока это
эксклюзивные случаи, но процесс начался. Конечно, в этом плане
очень помогает копродукция – когда мы создаем фильмы вместе с
другими странами. Это сразу открывает рынки. По крайней мере тех
стран, вместе с которыми мы работаем, и это очень улучшает
перспективу", – сказал глава Госкино.В марте 2017 года
Верховная Рада приняла законопроект №3081-д о
государственной поддержке кинематографа в Украине (с поправками
президента). Согласно закону, телерадиоорганизации обязаны до 1
января 2022 года минимум 15% месячного времени демонстрировать
украинские фильмы, а после 1 января 2022 года – не менее
30%. 30 декабря 2017 года премьер-министр Украины Владимир
Гройсман заявлял, что в 2018 году на поддержку кино
государство выделило 1 млрд грн.Президент Украины Петр Порошенко 13
января 2018 года отмечал, что увеличение финансирования позволит
снимать в Украине более 120 фильмов в год.
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