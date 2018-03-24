Для осуществления комплексной поддержки украинского кинематографа нужно не только финансирование, но и законодательные изменения, отметил глав Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко. Ильенко: Именно с постоянным увеличением бюджетного финансирования и связано такое развитие украинского кино Фото: Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA / Facebook "В этом году в государственном бюджете предусмотрено финансирование киноотрасли в сумме 505,8 млн грн в распоряжении Госкино и 500 млн – Министерства культуры. Эта сумма существенно больше по сравнению с предыдущими годами. Собственно, именно с постоянным увеличением бюджетного финансирования и связано такое развитие украинского кино", – сказал Ильенко.Он отметил, что новый закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" предусматривает много форм поддержки украинского кинематографа."Это не только создание фильмов или сериалов, это их продвижение, поддержка развития кинотеатральной сети, особенно в малых городах, введение в сельской местности мобильных передвижных кинокомплексов, образовательные проекты, сохранение и восстановление украинского кинематографического наследия и многое другое. По нашим оценкам, на комплексную поддержку в полном объеме нужно 2 млрд грн. Но чтобы внедрить все эти механизмы, на самом деле, кроме средств, нужно еще внести определенные изменения в законодательство", – сказал глава госкино.В марте 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №3081-д о государственной поддержке кинематографа в Украине (с поправками президента). Согласно закону, телерадиоорганизации обязаны до 1 января 2022 года минимум 15% месячного времени демонстрировать украинские фильмы, а после 1 января 2022 года – не менее 30%. 30 декабря 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что в 2018 году на поддержку кино государство выделило 1 млрд грн.Президент Украины Петр Порошенко 13 января 2018 года отмечал, что увеличение финансирования позволит снимать в Украине более 120 фильмов в год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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