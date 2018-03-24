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Глава Госкино Ильенко: По нашим оценкам, на комплексную поддержку кинематографа в Украине нужно 2 млрд грн
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24.03.2018 21:04
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Для осуществления комплексной поддержки украинского кинематографа
нужно не только финансирование, но и законодательные изменения,
отметил глав Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.
Ильенко: Именно с постоянным увеличением бюджетного финансирования
и связано такое развитие украинского кино Фото: Міжнародний
фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA /
Facebook "В этом году в государственном бюджете предусмотрено
финансирование киноотрасли в сумме 505,8 млн грн в распоряжении
Госкино и 500 млн – Министерства культуры. Эта сумма
существенно больше по сравнению с предыдущими годами. Собственно,
именно с постоянным увеличением бюджетного финансирования и связано
такое развитие украинского кино", – сказал Ильенко.Он отметил,
что новый закон "О государственной поддержке кинематографии в
Украине" предусматривает много форм поддержки украинского
кинематографа."Это не только создание фильмов или сериалов, это их
продвижение, поддержка развития кинотеатральной сети, особенно в
малых городах, введение в сельской местности мобильных передвижных
кинокомплексов, образовательные проекты, сохранение и
восстановление украинского кинематографического наследия и многое
другое. По нашим оценкам, на комплексную поддержку в полном объеме
нужно 2 млрд грн. Но чтобы внедрить все эти механизмы, на самом
деле, кроме средств, нужно еще внести определенные изменения в
законодательство", – сказал глава госкино.В марте 2017 года
Верховная Рада приняла законопроект №3081-д о
государственной поддержке кинематографа в Украине (с поправками
президента). Согласно закону, телерадиоорганизации обязаны до 1
января 2022 года минимум 15% месячного времени демонстрировать
украинские фильмы, а после 1 января 2022 года – не менее
30%. 30 декабря 2017 года премьер-министр Украины Владимир
Гройсман заявлял, что в 2018 году на поддержку кино
государство выделило 1 млрд грн.Президент Украины Петр Порошенко 13
января 2018 года отмечал, что увеличение финансирования
позволит снимать в Украине более 120 фильмов в год.
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