Савченко выразил работникам секретариата уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированные окна в камере

"Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, раз она поела вечером 23 марта", - сообщает пресс-служба омбудсмена по результатам встречи представителей секретариата уполномоченного по правам человека с Савченко в субботу.

На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет.

Отмечается также, что просьба Савченко о горячей воде и душ удовлетворено. Также разъяснено о его праве свободно выбирать врача по мере необходимости.

Пресс-служба сообщает, Савченко выразил работникам секретариата уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированные окна в камере.

"Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было", - отметили в пресс-службе омбудсмена.

Напомним, Верховная Рада несколько дней назад дала согласие на снятие с внефракционного народного депутата Надежды Савченко неприкосновенности, а также одобрил ее задержание и арест. Накануне суд избрал ей меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействие террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.

Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежды Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.