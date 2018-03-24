Сводка Новостей
- Марш за ограничение продажи оружия собрал сотни тысяч людей в Вашингтоне, - ФОТО
- Сванидзе о Савченко: Украинская Жанна д’Арк, которая тоже, не исключено, была не в себе
- Tesla и SpaceX удалили страницы в Facebook
- Ильенко о мультике "Похищенная принцесса": На наших глазах родился украинский конкурент Disney и Pixar
- Минобороны привлекло к ответственности должностных лиц за ненадлежащие условия на полигоне "Широкий лан"
|Минобороны привлекло к ответственности должностных лиц за ненадлежащие условия на полигоне "Широкий лан"
|24.03.2018 21:13
|
Ранее военные и волонтеры сообщили об ухудшении условий на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской областиВ Министерстве обороны Украины утверждают, что привлекли к ответственности виновных в ситуации с полигона "Широкий лан" человек.
Фото: facebook.com
Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны по АТО Дмитрий Гуцуляк на брифинге.
"По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне" Широкий лан ", решением Министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц", - заявил Гуцуляк.
Напомним, в сеть попали фото полигона с затопленными палатками, в которых нельзя спать, также на фотографиях было видно, что вся территория палаточного лагеря была в воде и грязи.
Вйськова прокуратура Николаевского гарнизона начала расследование по факту ненадлежащих условий на полигоне "Широкий Лан" по ч. 3 ст. 425 УК Украины ( "Небрежное отношение к военной службе»).
13 марта в результате пожара на полигоне "Широкий лан" один военный погиб и еще семеро пострадали.
Поделитесь статьей с друзьями