Tesla и SpaceX удалили страницы в Facebook Таким образом Маск отреагировал на скандал вокруг утечки данных пользователей соцмежери Американский предприниматель и визионер Маск удалил из социальной сети Facebook аккаунты своих компаний Tesla и SpaceX. Фото: gettyimages.com В ночь на субботу, 24 марта, Facebook-страницы обеих компаний Маска оказались недоступными. Таким образом бизнесмен отреагировал на недавний скандал вокруг компании Cambridge Analytica и утечки данных пользователей соцсети Facebook, сообщает DW. Ранее один из создателей месседжер для смартфонов WhatsApp Брайан Актон запустил в социальной сети Twitter кампанию #deletefacebook. Во время дискуссии пользователей Twitter по Facebook, к которой присоединился и Маск, один из участников призвал визионера удалить Facebook-страницу аэрокосмической компании Маска SpaceX. Бизнесмен удивился, что его компания вообще имеет такую ​​страницу и согласился удалить ее. Впоследствии ему указали и на наличие Facebook-аккаунта компании Tesla. Маск пообещал уничтожить и его, признав, что он и так "скучный". Отношения между Маском и интернет-компанией Facebook Inc. Марка Цукерберга и до того были не лучшими, отмечает издание. 2016 при взрыве ракеты SpaceX было потеряно спутник, созданный при участии Facebook. Тогда Цукерберг не скрывал своего разочарования. А в прошлом году между Маском и Цукербергом разгорелся спор по опасностей искусственного интеллекта, в частности программ, которые способны учиться самостоятельно. В одном из сообщений в Twitter Маск забросил Цукербергу, что он имеет "ограниченное представление об этом вопросе". В результате скандала с Facebook разработчик интернет-браузера Firefox - компания Mozilla - заявила о прекращении размещения рекламы в социальной сети. Такая политика будет продолжаться до тех пор, пока Facebook не улучшит настройки безопасности данных пользователей, отметили в Mozilla, передает информагентство dpa. Американский разработчик музыкальной техники Sonos пошел еще дальше, объявив недельное приостановлении размещения рекламы не только в Facebook, а также и на таких платформах, как Instagram, Google и Twitter. Между тем американское деловое издание The Wall Street Journal сообщило, ссылаясь на собственные источники, что руководство Facebook пытается уговорить рекламные агентства не прерывать сотрудничество. Именно поступления от рекламы является главным источником доходов Facebook. Скандал вокруг крупнейшей интернет-соцсети мира вспыхнул после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Cambridge Analytica помогала штаба тогдашнего кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Целью сбора и обработки данных было создание программного обеспечения для предсказания политических симпатий избирателей, а также влияния на них. Накануне руководитель Facebook Inc. Цукерберг признал, что компания "допустила ошибок". В Facebook также сообщили, что начали в связи со скандалом соответствующее расследование. Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов. #deletefacebook: Соучредитель WhatsApp призывает удалять свои аккаунты с Facebook

Цукерберг признал вину Facebook в утечке персональных данных пользователей

Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки facebook что пользователей данных маск Теги: технологии