Сводка Новостей
- Марш за ограничение продажи оружия собрал сотни тысяч людей в Вашингтоне, - ФОТО
- Сванидзе о Савченко: Украинская Жанна д’Арк, которая тоже, не исключено, была не в себе
- Tesla и SpaceX удалили страницы в Facebook
- Ильенко о мультике "Похищенная принцесса": На наших глазах родился украинский конкурент Disney и Pixar
- Минобороны привлекло к ответственности должностных лиц за ненадлежащие условия на полигоне "Широкий лан"
|У жителя Одесской дома нашли противотанковые гранатометы, тротиловые шашки и патроны
|24.03.2018 21:52
|
Своих намерений и причин хранение оружия 41-летний мужчина объяснить не смогПолиция и СБУ во время обыска изъяли у жителя города Беляевка Одесской области девять гранатометов, две тротиловые шашки и 200 патронов.
Фото: od.npu.gov.ua
Об этом сообщают в Нацполиции области.
По информации правоохранителей, во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра.
"Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый список досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.
Находку обнаружили в рамках оперативно-профилактической отработки «Оружие и взрывчатка». К поискам привлекли сотрудников Беляевского отдела полиции и управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, работников СБУ, пограничников, под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Своих намерений и причин хранение оружия 41-летний мужчина объяснить не смог.
"Причин, а главное своих намерений человек объяснить не может. Но следствие это выяснит. В условиях войны таким" коллекционерам "не место рядом с мирным населением", - заявил начальник Главного управления полиции в Одесской обл. Дмитрий Головин.
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua
Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной Рады, правительства и других органов государственной власти.
Поделитесь статьей с друзьями