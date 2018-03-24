Своих намерений и причин хранение оружия 41-летний мужчина объяснить не смог

Об этом сообщают в Нацполиции области.

По информации правоохранителей, во время обыска в домовладении 41-летнего жителя города Беляевка правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра.

"Изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый список досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции.

Находку обнаружили в рамках оперативно-профилактической отработки «Оружие и взрывчатка». К поискам привлекли сотрудников Беляевского отдела полиции и управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, работников СБУ, пограничников, под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Своих намерений и причин хранение оружия 41-летний мужчина объяснить не смог.

"Причин, а главное своих намерений человек объяснить не может. Но следствие это выяснит. В условиях войны таким" коллекционерам "не место рядом с мирным населением", - заявил начальник Главного управления полиции в Одесской обл. Дмитрий Головин.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной Рады, правительства и других органов государственной власти.