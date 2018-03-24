Украинский гимнаст Радивилов второй раз победил на этапе Кубка мира в Катаре - ВИДЕО После успеха в упражнениях на кольцах Радивилов победил в опорном прыжке Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал двукратным победителем этапа Кубка мира в Катаре (Доха). Фото: unian.ua Об этом сообщает XSport. Радивилов набрал 14.599 очков. Фото: xsport.ua Второе место занял китаец Цюй Руян (14.566). С "бронзой" домой вернется представитель Турции Ферхат Арикан (14.533). Читайте также: Спортивные итоги 2017: конец эры Кличко, прорыв Левченко и звезда Свитолиной Накануне Игорь Радивилов выиграл соревнования в упражнениях на кольцах. Украинец Радивилов завоевал "серебро" в опорном прыжке на чемпионате мира по гимнастике Украинец Радивилов завоевал "серебро" в опорном прыжке на чемпионате мира по гимнастике Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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