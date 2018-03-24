Помимо противотанковых ручных гранатометов, у жителя Беляевки
Одесской области обнаружены тротиловые шашки, ручные гранаты и
патроны разных калибров, отметили в полиции. Боеприпасы обнаружены
в доме 41-летнего мужчины Фото: od.npu.gov.ua Кроме того, в доме
41-летнего мужчины нашли две тротиловые шашки, две ручные гранаты и
более 200 патронов различного калибра.На фотографиях с места
событий видны также радиопереговорные устройства разных
фирм-производителей.Правоохранители отметили, что оружие и
боеприпасы выявили вместе с сотрудниками Службы безопасности
Украины (СБУ) в ходе оперативно-профилактической отработки "Оружие
и взрывчатка".Изъятые предметы направлены на экспертизу. В
ближайшее время собираются открыть уголовное производство
по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми
припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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