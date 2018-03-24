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|От взрыва на Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен, - штаб АТО
|24.03.2018 22:09
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Выясняются обстоятельства инцидентаПо информации штаба АТО, в субботу, 24 марта, в одной из бригад, которая выполняет задачи на линии боевого соприкосновения в Донбассе погиб военный.
Фото: gettyimages.com
"Сегодня в одной из бригад, выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь. Продолжается с выяснения обстоятельств инцидента", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.
Напомним, штаб АТО зафиксировал пять обстрелов со стороны боевиков на Донбассе от начала суток 24 марта.
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