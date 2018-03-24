Погода, Новости, загрузка...
От взрыва на Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен, - штаб АТО
24.03.2018 22:09
От взрыва на Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен, - штаб АТО
Выясняются обстоятельства инцидента
По информации штаба АТО, в субботу, 24 марта, в одной из бригад, которая выполняет задачи на линии боевого соприкосновения в Донбассе погиб военный.
От взрыва на Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен, - штаб АТО Фото: gettyimages.com
"Сегодня в одной из бригад, выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения. Он доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь. Продолжается с выяснения обстоятельств инцидента", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.
 
Напомним, штаб АТО зафиксировал пять обстрелов со стороны боевиков на Донбассе от начала суток 24 марта.
  • С полуночи сепаратисты пять раз нарушали перемирие, - штаб АТО

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить